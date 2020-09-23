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ГЕНТ ▶ ДИНАМО онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів
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Матч Гент – Динамо відбудеться у рамках першого поєдинку плей-офф Ліги Чемпіонів. До вашої уваги онлайн трансляція матчу: дивіться та вболівайте за наших хлопців!
Футбольні клуби "Динамо" та "Гент" зустрінуться у Генті на стадіоні "Гент Стадіум" у рамках першого поєдинку плей-офф Ліги Чемпіонів. Власне, бельгійці – єдині суперники наших хлопців перед груповим етапом. Уболіваємо за наших хлопців, які зустрінуться з "Гентом" під час виїзного матчу.
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Анонс матчу Ліги Чемпіонів ГЕНТ – ДИНАМО
- Дата: 23.09.2020
- Коли: 22:00
- Місце проведення: стадіон "Гент Стедіум", Гент
- Головний арбітр: Овідіу Хацеган (Румунія)
- На якому каналі трансляція: Футбол 2
- Де дивитись онлайн безкоштовно: на сайтах livesport.ws, gooool.org
- Прогноз і ставки букмекерів: 2,5 – 2,9 – 3,2
Цікавий факт: Динамо та Гент уже зустрічалися у кваліфікації Ліги Чемпіонів понад 10 років тому. І тоді наші хлопці спокійно та впевнено перемагали у бельгійців з рахунком 3:1 та 3:0. Але, на жаль, Аякс не дав їм пройти тоді далі. Чи зможуть "динамівці" і цього разу впоратися з суперником – побачимо під час матчу.
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ ГЕНТ – ДИНАМО ТУТ
Якщо говорити про "Гент", то перерва у 5 місяців непогано відбилася на команді. 6 стартових турів у ЛЧ принесли лише 2 перемоги бельгійцям, а також аж 4 поразки. Причому саме українець Ігор Пластун забив за "буйволів" 2 голи. Яремчук, який теж грає за "Гент", зумів забити лише з пенальті у третьому кваліфікаційному раунді. Що ж говорити про "Динамо", то команда під керівництвом Мірче Луческу здобула чотири перемоги та один раз зіграла внічию.
Що Мірче Луческу думає про суперника "Динамо":
"У першу чергу, хочу відзначити, що "Гент" – дуже хороша команда. У неї змінилося два тренери за короткий період. Це складно для будь-якої команди. Те, що "Гент" почав свій національний чемпіонат не кращим чином, і в команді з'явилося 11 нових гравців і стільки ж пішло, ні про що не говорить. Звичайно, для тренера це завжди важко. Але в будь-якому випадку "Гент" – це серйозний суперник. Команда довела це двома перемогами в останніх матчах – над "Мускроном" і "Рапідом", які ми аналізували".
Орієнтовні склади команд:
- Гент: Руф – Фортуна – Арсланаджіч – Пластун – Кастро-Монтес – Овусу – Дорш – Кумс – Яремчук – Депуатр – Ботак
- Динамо: Бущан – Караваєв – Миколенко – Забарний – Кедзьора – Сидорчук – Шапаренко – Буяльський – Де Пена – Родрігес – Супряга
Підтримуємо наших хлопців і тримаємо кулачки за їхню перемогу в цьому поєдинку!
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