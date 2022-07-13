Генштаб показав, як українська авіація оберігає небо – відео

Кожного дня українські воїни роблять все, щоб наблизити перемогу України. І наша авіація виконує в цьому далеко не останню роль.

Від початку повномасштабного вторгнення російських військових Повітряні сили ЗСУ завдали 1700 групових ударів по окупантах. Щодня вони разом з іншими захисниками блискуче виконують свою роботу, знищуючи ворогів та захищаючи наше небо. Тож у Генштабі показали ефектне відео з нашою авіацією під трек "Воїн" Ярмака та Тарабарової.

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Мій спис, як промінь прорізає хмари. Ось і настала, враже, Божа кара! – цитують в описі уривок з пісні. Українські воїни – найкращі, віримо у перемогу!

Якщо відео не відтворюється, то можна переглянути його за цим посиланням

Відзначимо, що станом на 13 липня армія росії залишилась без 37 570 одиниць особового складу, 1649 танків, 839 артилерійських систем та 217 літаків. Повний перелік втрат окупантів з 24 лютого має такий вигляд:

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