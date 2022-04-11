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війна

Геноцид українців: ЗСУ показали розбиті околиці Чернігова – відео

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Який вигляд має Чернігів після облоги окупантами - фото 1
Який вигляд має Чернігів після облоги окупантами / facebook.com/kommander.nord

Військові показали жахливі наслідки вторгнення окупантів на Чернігівщині. Розтрощені споруди та забрані життя – російські військові умисно руйнували помешкання звичайних українців.

Чернігів більше як місяць був в облозі російських військ, а навколо нього тривали жорстокі бої. Зараз місто та околиці мало нагадують те, що було до початку війни, адже майже нема вцілілих споруд. Оперативне командування "Північ" ЗСУ показало на відео наслідки нападу окупантів на Чернігів, і на ці кадри боляче дивитись.

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Розбиті околиці Чернігова. За думкою небраттів все це – "військові бази" та "тренувальні табори іноземних легіонів". Та цілили вони по будинках простих людей. Усвідомлено руйнуючи їхнє майно і, головне, забираючи життя. Це – злочин. Військовий та моральний. Геноцид українців, – наголошують бійці.

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