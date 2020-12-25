Геній пакування: хлопець феєрично загорнув подарунок для батька (фото)

Люди у світі діляться на два типи: ті, хто уміє загортати красиво подарунки, і ті, хто не надто переймається з цього приводу. Однак цей хлопець вийшов на новий рівень у пакуванні, адже його подарунки викликай подвійне здивування!

На платформі Reddit користувач з ніком lajarus поділився фото свого подарунка для батька, але правильно сказати, що ж всередині, може далеко не кожен! Тому не дивно, що допис піднявся у тренди, зібравши понад 85 тисяч балів та більше як 700 коментарів.

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Річ у тому, що на знімку можна побачити запаковане у святковий папір крісло, але це лише креативний обман, бо насправді всередині пальто для батька автора. Тож з упевненістю можна сказати, що татусь здивується двічі, адже вигляд подарунка точно не вказує на те, що ж ховається у коробці. Здається, хлопець вивів пакування на новий рівень!

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