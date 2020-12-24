Чоловіки склали ТОП найбільш небажаних подарунків

Попри те, що чоловіки не дуже люблять ходити по магазинах, це не означає, що їм можна дарувати будь-що. Читайте далі та дізнайтеся, які подарунки є табу для чоловіків.

Абонемент в спортзал

Це може бути розцінено як тонкий натяк на те, що в одержувача подарунка проблеми з формою. І це буде підставою для удару у відповідь вам. Тому подарунки для чоловіків повинні бути іншими.

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Одеколон

У більшості випадків ви не вгадаєте запах, який сподобається чоловікові та ваш подарунок буде стояти невикористаним.

Інструменти для проєктів, які він ще не закінчив

Ваш подарунок говорить: "Тепер у тебе немає виправдань". А вам сподобається, якщо вам подарують порохотяг?

Неідеальний подарунок

Краватка

На цей подарунок можна сміливо вішати ярлик: нудний. Жодна людина не буде щиро рада краватці, навіть якщо вона носить краватки на роботі. Корисний подарунок? Може бути. Бажаний? Ні.

Тример для волосся в носі

Тут навіть нема чого коментувати. Це подарунок ярлик, який натякає його одержувачу на те, що непогано було прибрати в носі.

Неідеальний подарунок

Туалетні приналежності

Ви коли-небудь бачили бритву в списку бажань людини? Ось і не потрібно її дарувати.

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