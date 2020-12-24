Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Чоловіки склали ТОП найбільш небажаних подарунків

  • 1786
Це теж неідеальний подарунок - фото 1
Це теж неідеальний подарунок / theatlantic

Попри те, що чоловіки не дуже люблять ходити по магазинах, це не означає, що їм можна дарувати будь-що. Читайте далі та дізнайтеся, які подарунки є табу для чоловіків.

Абонемент в спортзал

Це може бути розцінено як тонкий натяк на те, що в одержувача подарунка проблеми з формою. І це буде підставою для удару у відповідь вам. Тому подарунки для чоловіків повинні бути іншими.

Більше новин: 5 зимових книг, які варто подарувати дитині на Новий рік

Одеколон

У більшості випадків ви не вгадаєте запах, який сподобається чоловікові та ваш подарунок буде стояти невикористаним.

Інструменти для проєктів, які він ще не закінчив

Ваш подарунок говорить: "Тепер у тебе немає виправдань". А вам сподобається, якщо вам подарують порохотяг?

Неідеальний подарунок - фото 218041
Неідеальний подарунок

Краватка

На цей подарунок можна сміливо вішати ярлик: нудний. Жодна людина не буде щиро рада краватці, навіть якщо вона носить краватки на роботі. Корисний подарунок? Може бути. Бажаний? Ні.

Тример для волосся в носі

Тут навіть нема чого коментувати. Це подарунок ярлик, який натякає його одержувачу на те, що непогано було прибрати в носі.

Неідеальний подарунок - фото 218040
Неідеальний подарунок

Туалетні приналежності

Ви коли-небудь бачили бритву в списку бажань людини? Ось і не потрібно її дарувати.

І ще: Що подарувати дитині на Новий рік 2021: ТОП-5 крутих ідей

Джерело: theatlantic
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото
  • 16 грудня, 20:00
  • 223
Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 21 грудня, 12:26
  • 573
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2726584
Загрузка...
Новини