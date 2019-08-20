До сліз! Кіт став зіркою через епічне відео з танцями

Якщо ваш день почався не на позитивній ноті, то це відео з рудим котом точно покращить настрій. Рекомендуємо переглянути ролик хоча б тричі для тривалого ефекту!

17-річна Джейд Тейлор-Райан з Канади перетворила свого руденького кота у справжню зірку мережу.

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Дівчина зняла відео з "танцями" пухнастика із фільтром, який розділяє на 9 камер. А вишенькою на торті став трек Mr. Sandman. За короткий час запис зібрав понад 1,5 мільйона лайків на TikTok! І це не дивно, адже шокований кіт, якого Джейд вирішила знімати від нудьги, змушує сміятись та зациклювати відео!



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