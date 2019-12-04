Геніально чи тупо: пранк з поліцейською здивував мережу

Жарти з поліцейськими трапляються не так часто, адже можуть мати не веселе закінчення. Однак цей хлопець вирішив провернути пранк, який шокував копа, а не розлютив.

На платформі Reddit користувач з ніком YoUpvowt поділився епічним відео пранку над полісменкою, який швидко опинився у трендах мережі. За лічені години допис переглянули понад 25 тисяч осіб, а ще більш як 600 залишили коментарі.

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А все тому, що ролик починається, ніби звичайне кулінарне відео – приготування печива. Далі ж автор показує, що це не звичайне святкове печивко, а у формі гаджета. Вже у наступному кадрі можна побачити, як поліцейська зупиняє авто "пекаря", бо він розмовляв телефоном під час керування. Як завершилась ця історія? Це просто варто побачити!

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