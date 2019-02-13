Геніально чи дивно? Чому у поліцейських Кенії штани без кишень

У Кенії вирішили видати правоохоронцям нову форму, у якій штани не мають кишень. Несподіваний дизайн насправді вирішили пояснити доволі креативно, і причину важко вгадати!

Уряд Кенії вирішив навести лад серед поліцейський зміною форми, а саме відсутністю кишень у штанах. Так у державі хочуть знизити рівень корупції серед правоохоронців. Як пояснює влада країни, це "ускладнить можливість отримати хабар".

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Щоправда, несподівана ідея виявилась не такою геніальною, як на перший погляд. Нововведення одразу ж серйозно розкритикували і громадяни країни, і копи. Річ у тому, що кенійці не в захваті від зайвих витрат на нову форму, а поліцейські уникають "антикорупційних" штанів, адже без кишень форма виглядає зовсім не так.



До слова, громадяни навіть пропонували покращити умови роботи представників правоохоронних органів, а не витрачатись на одяг, адже це також допомогло б позбавитись хабарництва.

У Кенії створили "антикорупційні" штани

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