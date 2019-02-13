Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Валентина Ліга Чемпіонів

Геніально чи дивно? Чому у поліцейських Кенії штани без кишень

  • 56
У Кенії створили "антикорупційні" штани - фото 1
У Кенії створили "антикорупційні" штани

У Кенії вирішили видати правоохоронцям нову форму, у якій штани не мають кишень. Несподіваний дизайн насправді вирішили пояснити доволі креативно, і причину важко вгадати!

Уряд Кенії вирішив навести лад серед поліцейський зміною форми, а саме відсутністю кишень у штанах. Так у державі хочуть знизити рівень корупції серед правоохоронців. Як пояснює влада країни, це "ускладнить можливість отримати хабар".

І ще: У метро Сінгапура прогулялася напівгола дівчина: з'явилися фото

Щоправда, несподівана ідея виявилась не такою геніальною, як на перший погляд. Нововведення одразу ж серйозно розкритикували і громадяни країни, і копи. Річ у тому, що кенійці не в захваті від зайвих витрат на нову форму, а поліцейські уникають "антикорупційних" штанів, адже без кишень форма виглядає зовсім не так.

До слова, громадяни навіть пропонували покращити умови роботи представників правоохоронних органів, а не витрачатись на одяг, адже це також допомогло б позбавитись хабарництва.

У Кенії створили 'антикорупційні' штани - фото 307399
У Кенії створили "антикорупційні" штани

Читайте також: Як насправді повинен виглядати Дональд Трамп: фотофакт

Джерело: segodnya
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
День святого Валентина 2019: інтимні аксесуари для незабутньої ночі (18+)
  • 11 лютого, 22:15
  • 1879
Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 лютого 2019 для знаків Зодіаку
  • 11 лютого, 07:05
  • 872
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1193179
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Світ