Геніальний діалог з козою підкорив мережу: відео

І поки коти продовжують займати місце ключових зірок мережі серед тварин, то ця коза вирішила трішки розбавити пухнасту компанію своїм діалогом з водієм. Щоправда, важко сказати, хто в цій ситуації поводиться дивно.

На платформі Reddit користувач з ніком Throwawaylordturd поділився кумедним відео з козою, яке швидко піднялось у топи мережі. За лічені години допис побачили понад 19 тисяч осіб, а ще більш як 170 залишили коментарі. А все тому, що водій авто вирішив перемовитись кількома "словами" з козою, яка переходила дорогу перед ним. Доволі змістовний діалог закінчився жорсткою реакцію тварини та те, що людина розмовляє "її мовою". Як відзначив автор, хіба можна ж було вирізати цей чудовий сміх вкінці ролика.

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