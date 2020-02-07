Генетики встановили "батьківщину" і час появи герпесу

Дослідники з'ясували історію і походження двох надзвичайно поширених патогенів у людській популяції: вірусів простого герпесу першого та другого типів.

Як і для інших вірусів сімейства Herpesviridae (наприклад, вірусів, що викликають вітряну віспу і мононуклеоз), віруси простого герпесу 1-го та 2-го типів дуже схожі на віруси, що вражають африканських людиноподібних мавп.

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Нині Африка залишається континентом, де віруси простого герпесу 1-го та 2-го типу найбільш поширені. Це породило гіпотезу, що вірус герпесу покинув Африку близько 60 000 років тому разом з мігруючими на інші континенти людьми.

Однак, використовуючи більш точні методи датування, генетики змогли встановити, що вірус простого герпесу 1-го типу мігрував з Африки значно пізніше, близько 5000 років тому. Герпес 2-го типу покинув Африку ще пізніше, приблизно в XVIII столітті. Найімовірніше, поширенню герпесу 2-го типу сприяла трансатлантична работоргівля, яка тривала з середини XVI століття по початок XIX століття. На користь цього говорить і той факт, що поширеність герпесвірусу в Північній і Південній Америці помітно вища, ніж в Євразії.

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