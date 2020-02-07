Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Найгірша подруга

Генетики встановили "батьківщину" і час появи герпесу

  • 6
Герпес - фото 1
Герпес / eurekalert

Дослідники з'ясували історію і походження двох надзвичайно поширених патогенів у людській популяції: вірусів простого герпесу першого та другого типів.

Як і для інших вірусів сімейства Herpesviridae (наприклад, вірусів, що викликають вітряну віспу і мононуклеоз), віруси простого герпесу 1-го та 2-го типів дуже схожі на віруси, що вражають африканських людиноподібних мавп.

І ще: Супрун підказала, як правильно лікувати герпес

Нині Африка залишається континентом, де віруси простого герпесу 1-го та 2-го типу найбільш поширені. Це породило гіпотезу, що вірус герпесу покинув Африку близько 60 000 років тому разом з мігруючими на інші континенти людьми.

Однак, використовуючи більш точні методи датування, генетики змогли встановити, що вірус простого герпесу 1-го типу мігрував з Африки значно пізніше, близько 5000 років тому. Герпес 2-го типу покинув Африку ще пізніше, приблизно в XVIII столітті. Найімовірніше, поширенню герпесу 2-го типу сприяла трансатлантична работоргівля, яка тривала з середини XVI століття по початок XIX століття. На користь цього говорить і той факт, що поширеність герпесвірусу в Північній і Південній Америці помітно вища, ніж в Євразії.

Генетики встановили 'батьківщину' і час появи герпесу - фото 384813

Читайте також: Скільки можна і скільки потрібно займатися сексом: поради експертів

Джерело: eurekalert
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відбір на Євробачення 2020: учасники і пісні першого півфіналу
  • 04 лютого, 14:15
  • 346
День закоханих в Україні: ідеї для романтичної подорожі
  • 03 лютого, 16:21
  • 641
Оскар 2020 за найкращий фільм: усе про номінантів на головну нагороду
  • 28 cічня, 16:11
  • 244
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Поради