Генетик сказала, чи шкідливі ГМО

Нас часто лякають тим, що ГМО дуже шкідливе для організму людини й ми станемо мутантами, якщо будемо вживати генномодифіковані продукти. Проте чи це дійсно так? Відповідь на це запитання читайте далі.

"ДНК – це носій інформації. Без білків, які допомагають їй реалізовуватися, вона просто "дискета".

У ДНК генетично модифікованих організмів вбудовані додаткові штучно створені фрагменти. Головний міф про ГМО – що з їжі ці спеціальні ділянки можуть "втекти" і вбудуватися в нашу ДНК, після чого ми станемо мутантами.

Однак ГМО для нас не є небезпечними. Вся наша їжа розщеплюється ферментами до простих компонентів утворені частинки ДНК не несуть ніякої інформації. Це як одна буква з тексту: смислового навантаження вона не несе, текст за нею не відновиш.

Припустимо навіть, що шматок ДНК з модифікованого шпинату "втече" в одну з наших клітин. Але ми дуже відрізняємося від рослин і тварин, і всередині нашої клітини, швидше за все, не буде білкової інфраструктури, щоб розпізнати та реалізувати шпинатну ДНК. Та й скільки клітин вона встигне "заразити"? Епітелій, з якого складається стінка травної системи, часто оновлюється, а в кров ці ділянки не потраплять – занадто великі". – прокоментувала Ніка Бєльська, генетик та популяризатор науки.

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