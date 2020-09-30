Genesis показав довгоочікуваний кросовер GV70 на фотографіях

Компанія Genesis опублікувала офіційні фотографії свого другого кросовера в лінійці, моделі GV70. На знімках автомобіль зображений в камуфляжній плівці G-Matrix, яка підкреслює характерні деталі дизайну.

Новинка GV70, яку готують в конкуренти BMW X3, Mercedes-Benz GLC і Audi Q5, отримала масивну п'ятикутну радіаторну решітку і оптику в стилі GV80 з горизонтально орієнтованими лініями.

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Уже відомо, що в основу моделі ляже платформа від нового G70, а в лінійку двигунів увійдуть 2,5-літровий бензиновий двигун сімейства Theta III (на GV80 він видає 304 кінських сили) і мотор 3.5 потужністю на рівні 380 сил. Як альтернативу запропонують дизель 2.2 (210 сил). Трансмісія – "автомат", опціонально буде доступна система повного приводу.

Раніше шпигуни опублікували фотографії GV70 Sport, яку зовні можна відрізнити за спойлером на п'ятій двері, великим патрубками випускної системи і аеродинамічним розвиненим бамперам. За словами представників марки, GV70 готовий до фінального етапу дорожніх тестів: він триватиме місяць.

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