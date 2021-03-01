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General Motors запатентував технологію масажу ніг в автомобілі

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General Motors запатентував технологію масажу ніг в автомобілі - фото 1

Концерн General Motors запатентував пневматичну систему масажу ніг в машині. Передбачається, що вона буде доступна для всіх, крім водія, тому що для неї потрібно знімати взуття.

Раніше масаж ніг в авто вже реалізував Audi в поточному поколінні A8. Технологія може натирати підошви пасажирів на задніх сидіннях за допомогою масажера, який вбудований в спинку сидіння переднього пасажирського сидіння. Однак, це є тільки в одному місці і пропонується тільки в моделі з довгою колісною базою. Патент від GM має систему масажу по всьому салону.

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Також буде відрізнятися і технологія масажу. General Motors для цього використовувати стиснене повітря, щоб змусити підлогу рухатися паралельно або перпендикулярно машині. Пасажир не зможе контролювати рух підлоги.

Чи буде ефективною така система – невідомо. У патенті не згадується про тепло. Крім того, скупчення повітряних трубопроводів, що проходять по підлозі, також здається надмірно складним.

General Motors запатентував технологію масажу ніг в автомобілі - фото 449712

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Джерело: motor1
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