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Гендиректор Xiaomi розсекретив назву компанії

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Генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь - фото 1
Генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь / wccftech

Генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь розповів про історію корпорації і розкрив секрет появи її назви. Чоловік вирішив все розповісти на честь десятиліття технологічного гіганта.

Перш за все, зазначив топменеджер, засновникам сподобалися два варіанти – Red Star і Xuande. Перша назва відпала, оскільки у світі вже була компанія з такою назвою, а друга не підійшла через її неблагозвучність. Далі були варіанти – Qianqi, Antong і Lingxi.

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У підсумку вибір припав на Xiaomi. За словами гендиректора компанії, "mi" в кінці слова означає мобільний інтернет (mobile internet). Також закінчення – це абревіатура назви фільму Місія нездійсненна (Mission: Impossible).

Гендиректор Xiaomi розсекретив назву компанії - фото 379433

Лей Цзюнь підкреслив, що новачкові довелося докласти титанічних зусиль, щоб пробитися на ринок і стати одним з лідерів. Офіційна дата заснування Xiaomi – 6 квітня 2010 року. А ось партнери вперше зустрілися 14 січня цього ж року.

На сьогодні Xiaomi займає четверте місце у світі і четверте в Китаї за обсягом виробництва смартфонів.

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