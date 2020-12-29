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Геймери нарікають на проблемне користування новою PlayStation 5

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Геймери нарікають на проблемне користування новою PlayStation 5 - фото 1

Користувачі нової консолі Sony PlayStation 5 поскаржилися на неполадки з фірмовим геймпадом DualSense.

Як повідомляється, проблеми спостерігаються з адаптивними курками, які позиціонувалися Sony як одна з головних особливостей нового контролера. Судячи з відгуків геймерів, кнопки розхитуються, в результаті чого пружина курків перестає створювати необхідний опір. Через це втрачається весь сенс "адаптивності".

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Видання нарахувало в мережі понад тисячу скарг на DualSense. Зокрема, один з користувачів розповів, що курок в його геймпаді став ослабленим і перестав реагувати на деякі натискання. При цьому один з фахівців заявив, що розібрав контролер і помітив проблему з пружиною курка.

Компанія Sony поки не відреагувала на ситуацію. Відзначається, що через дефіцит і відсутність комплектуючих процес заміни контролерів може розтягнутися на тривалий час.

Геймери нарікають на проблемне користування новою PlayStation 5 - фото 441097

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Джерело: gamerant
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