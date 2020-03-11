Геймери допоможуть Ford створити перший віртуальний спорткар

Компанія Ford побудує свій перший віртуальний гоночний спорткар, а допоможе їй у цьому спільнота геймерів. Виробник заявив, що за допомогою опитувань у соціальних мережах він створить "найстильніший автомобіль, що відповідає всім вимогам гравців".

Проєкт отримав назву Team Fordzilla P1. Його кураторами призначені співробітники європейського центру дизайну Ford і капітани п'яти кіберспортівних команд з Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Великобританії, які виступають під брендом Fordzilla.

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Експертна думка геймерів, впевнені у Ford, допоможе розробити "найпривабливіший віртуальний спорткар". Причому він не буде заснований на вже наявній моделі.

Ключові рішення з питань дизайну та технічної начинки майбутнього автомобіля Ford пропонує приймати після консультації з ігровою спільнотою. Для цього компанія організовує опитування у соцмережах, де учасникам запропонують висловити свою думку щодо тонкощів організації кокпіта або характеристик силової установки.

Над розробкою співпрацюватиме спільнота геймерів

Восени минулого року свій перший віртуальний автомобіль показав Jaguar. Дводверка називається Vision Gran Turismo Coupé і є повнопривідним електрокаром, натхненним історичними моделями C-type і D-type, а також сучасним болідом I-TYPE 4 для чемпіонату Формула E. "Сотню" Vision GT Coupé набирає менше, ніж за дві секунди і досягає 322 кілометрів на годину.

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