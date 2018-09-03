Геймер знайшов останній секрет в культовій Doom 2 через 24 роки після виходу гри

Користувач під ніком Zero Master зумів знайти останню офіційну схованку в грі Doom 2. Раніше розташування цієї схованки на 15 рівні гри багато хто вважав багом.

Справа в тому, що вхід в секретну кімнату був розташований біля телепорту, тому стати на сектор, який відкриває прохід в локацію було неможливо. Проте, Zero Master обійшов це обмеження, скориставшись ігровою механікою.

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Гравець скористався особливостями одного з монстрів: Zero Master доштовхав Елементаля Болі до потрібної точки, змусив вистрілити в себе, і виявився в секретній кімнаті, оскільки через телепорт його відкинула атака монстра.

Те, як гравець потрапляє на секретну локацію, можна побачити на третій хвилині ролика нижче. Zero Master також підтвердив, що його спосіб працює і в оригінальній версії гри для операційної системи MS-DOS.

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