Американка показала свою весільну сукню і збентежила мережу (фото)

Жінка вирішила придбати собі весільну сукню, але не врахувала кількох моментів, для яких купують такі речі. Тепер вона зірка соцмереж.

Мріяти про щось – це нормально, а от жити власними фантазіями не рекомендується. Хтось завчасно готується до особливих моментів у своєму житті та обдумує їх до деталей, а хто готовий проміняти мрії на реальність та вхопитись за момент.

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Тим часом американка вирішила підготуватись до свого весілля, тож придбала собі білосніжну сукню, чим поділилась у соцмережі. Найцікавіше те, що жінка прославилась у закритій групі That’s it I’m wedding shaming у мережі Facebook, де з радістю обговорюють різні кумедні весільні випадки.

Виявилось, що дівчина взагалі не планує поки виходити заміж, а також не має стосунків. Але під час розпродажу вона помітила в одному з магазинів весільну сукню всього за 20 доларів. Тож після примірки вирішила його придбати та поділитись покупкою з іншими нареченими та дружинами.

І поки частина людей почала вітати дівчину, то інші вирішили, що купувати весільну сукню без такої події - доволі дивно, а ще багатьох збентежив і вигляд вбрання, яке не дарма оцінили у 20 доларів. Чимало коментаторів не погодились, що воно підходить для такої особливої події, навіть якщо вона і не планується найближчим часом.

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