Где и как продать старые виниловые пластинки: советы и удобные сервисы

Цикличная мода на музыкальные пластинки сделала еще один виток и вновь появилось много ценителей винила. Если у вас есть старые пластинки, которые вам не нужны, то можете их продать на специальных ресурсах.

Ваши родственники коллекционировали виниловые пластинки, приглашали друзей послушать проигрыватель, насладиться музыкой, а теперь это собрание принадлежит вам и вы не знаете, что делать с такими раритетами? Рассказываем далее, как удовлетворить сразу две стороны – вас, как продавца, и настоящих ценителей, как покупателей.

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Что делать со старыми виниловыми пластинками

Для начала, определитесь, сколько времени вы готовы потратить на то, что бы избавиться от пластинок. Именно от этого будет зависеть, какие из последующих пунктов подойдут вам.

Во-вторых, убедитесь, что у вас для продажи есть только пластинки, ведь на тематическом сайте https://vinyl.com.ua/ можно продать также компакт-диски и кассеты, сувениры, книги, плакаты, и даже одежду.

Обратитесь к эксперту . Пусть человек, который разбирается в теме винила, оценит ваши пластинки. Может быть, что они вообще непригодны к воспроизведению, поцарапанные, испорченные и т.д. Но даже такие не спешите выбрасывать. Дальше расскажем, что с ними делать. Также эксперт сможет оценить стоимость ваших пластинок и сказать, какие действительно ценные и стоят дороже, а какие можно продавать за минимальную цену, если ими кто-то заинтересуется. В отдельных случаях эксперт даже может предложить вам, что сам купит отдельные пластинки.

. Пусть человек, который разбирается в теме винила, оценит ваши пластинки. Может быть, что они вообще непригодны к воспроизведению, поцарапанные, испорченные и т.д. Но даже такие не спешите выбрасывать. Дальше расскажем, что с ними делать. Также эксперт сможет оценить стоимость ваших пластинок и сказать, какие действительно ценные и стоят дороже, а какие можно продавать за минимальную цену, если ими кто-то заинтересуется. В отдельных случаях эксперт даже может предложить вам, что сам купит отдельные пластинки. Отдайте декораторам . Если у вас много непригодного винила, то просто отдайте или продайте их для художественных целей. Профессионалы могут оформить интерьер с помощью пластинок. Также, к примеру, дети на мастер-классах разрисовывают винил.

. Если у вас много непригодного винила, то просто отдайте или продайте их для художественных целей. Профессионалы могут оформить интерьер с помощью пластинок. Также, к примеру, дети на мастер-классах разрисовывают винил. Поделитесь с владельцами кафе. Узнайте, в каких заведениях есть проигрыватели, и предложите свои пластинки. Пусть посетители наслаждаются музыкой, а ваш винил не будет пылиться без дела.

Где продать музыкальные пластинки

Первое, на что вы должны обратить внимание, это тематические магазины. Например, на сайте https://vinyl.com.ua/shops/ вы можете не только продать свои пластинки, но и увидеть перечень магазинов, которые продают винил. Это очень удобно, ведь вы попадаете в целевую аудиторию, которая точно заинтересованна. Обратите внимание на сайты, где можно продать все б/у. Тут сложнее найти покупателя, но тоже реально. Если вы задействуете комплексный подход, то у вас будет больше шансом продать виниловые пластинки. Не забывайте про соцсети. Найдите тематические группы или сообщества и опубликуйте там пост с объявлением о том, что вы продаете пластинки.

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