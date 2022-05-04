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війна

Британського вченого знову упіймали на російській пропаганді

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Науковець Ті-Джей Коулз поширює російську пропаганду у світі - фото 1
Науковець Ті-Джей Коулз поширює російську пропаганду у світі

РФ використовує для поширення своїх поглядів не лише власних журналістів та проросійських політик, а й науковців. Цього разу відомий британський вчений вкотре викрив себе через прокремлівські наративи.

У Центрі протидії дезінформації звернули увагу на науковця Ті-Джей Коулза, який регулярно дає політичну оцінку світовим подіям. У своїх виступах він продовжує поширювати у світі російські наративи, на чому його вкотре упіймали.

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Нещодавно кілька іноземних медіа опублікували статтю Т.Дж. Коулза, в якій він називає українську Революцію Гідності "державним заколотом", а НАТО – організацією, яка "навмисне розповзлася до кордонів Росії". Загалом автор робить висновок, що США перетворили Україну на зброю проти Росії, – пояснюють у ЦПД.

Британського вченого знову упіймали на російській пропаганді - фото 504578

Однак це не одиничний випадок, адже за останні кілька років цей науковець публікував різноманітні матеріали, у яких намагався показати "причини ненависті до Росії з боку Заходу". Звісно ж, ці роботи активно висвітлювала російська пропагандистська машина.

Нагадуємо! Ворог використовує так званих іноземних експертів, щоб через них нав’язати світовій спільноті конкретну точку зору, – підкреслюють у Центрі протидії дезінформації.

Ті-Джей Коулз є науковим працівником Університету когнітивних досліджень в англійському місті Плімут, де він спеціалізується на вивченні проблем зі сліпотою та порушення зору. Тому доволі цікаво проводити паралель з його науковою діяльністю та політичними висловлюваннями.

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