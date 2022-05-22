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війна Kalush

Гаубиці M777 та БТРи для України: дивіться, як у США готують техніку до відправлення

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Гаубиці M777 відправляють до України - фото 1
Гаубиці M777 відправляють до України / facebook

Америка продовжує активно допомагати Україні з озброєнням, що пришвидшує нашу перемогу над окупантами. У Міноборони США показали воєнну техніку, яка уже готова до відправлення українським захисникам.

Так, американські військові показали на фото навантаження бронетранспортерів M113, які передадуть Україні. Тим часом Генштаб ЗСУ висловив подяку колегам зі Сполучених Штатів за підтримку та допомогу.

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У Форт Стюарт, штат Джорджія, військовослужбовці Армії США з 3-ї піхотної дивізії США завантажують бронетранспортери M113, які прямують до Європи для надання військової допомоги Україні, – йдеться у підписі.

Гаубиці M777 та БТРи для України: дивіться, як у США готують техніку до відправлення - фото 505856
Гаубиці M777 та БТРи для України: дивіться, як у США готують техніку до відправлення - фото 505855

Крім цього, Міністерство оборони США повідомило про готовність до відправлення в Україну буксированих гаубиць M777 калібру 155 міліметрів.

155-міліметрові буксировані гаубиці M777 закріплені для транспортування в Україну авіакомпаніями United States Air Force в рамках допомоги США в галузі безпеки, – написали у пресслужбі Міноборони США.

Гаубиці M777 та БТРи для України: дивіться, як у США готують техніку до відправлення - фото 505858
Гаубиці M777 та БТРи для України: дивіться, як у США готують техніку до відправлення - фото 505859
Гаубиці M777 та БТРи для України: дивіться, як у США готують техніку до відправлення - фото 505857

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