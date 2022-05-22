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Гаубиці M777 та БТРи для України: дивіться, як у США готують техніку до відправлення
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Америка продовжує активно допомагати Україні з озброєнням, що пришвидшує нашу перемогу над окупантами. У Міноборони США показали воєнну техніку, яка уже готова до відправлення українським захисникам.
Так, американські військові показали на фото навантаження бронетранспортерів M113, які передадуть Україні. Тим часом Генштаб ЗСУ висловив подяку колегам зі Сполучених Штатів за підтримку та допомогу.
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У Форт Стюарт, штат Джорджія, військовослужбовці Армії США з 3-ї піхотної дивізії США завантажують бронетранспортери M113, які прямують до Європи для надання військової допомоги Україні, – йдеться у підписі.
Крім цього, Міністерство оборони США повідомило про готовність до відправлення в Україну буксированих гаубиць M777 калібру 155 міліметрів.
155-міліметрові буксировані гаубиці M777 закріплені для транспортування в Україну авіакомпаніями United States Air Force в рамках допомоги США в галузі безпеки, – написали у пресслужбі Міноборони США.
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