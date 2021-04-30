Гастрономические тренды 2021 – сеты для большой компании

Гастрономический сет является показателем уровня ресторана. Мастерство и творчество брэнд-шефа заключается в подаче нестандартных блюд таким образом, чтобы они стали популярными и именно за ними приходили посетители.

В Европе сеты появились более двадцати лет назад, и сегодня новая ресторанная мода добралась до Киева. Это – набор сложных авторских блюд от шефа, который посредством пищи демонстрирует свой статус, профессионализм и фантазию. Сеты состоят из нескольких блюд, которые имеют общую тематику, отличаются креативной подачей и творческим подходом в приготовлении.

Сеты в ресторане "Здоровий глузд" представлены одиннадцатью позициями и составлены известным шеф-поваром, входящим в топ-25 лучших поваров Украины. Отметим, что дебютный сет Юрий Приемский презентовал в мае 2014 года, поэтому, он точно понимает, как правильно построить концепцию блюда и креативно его представить.

Для компании из 4-6 человек дегустационное меню позволит оценить сразу несколько блюд из набора, к тому же в плане финансов это будет гораздо дешевле, чем заказать несколько полноценных блюд.

Килограммовые сеты состоят из блюд, в которые входят разный набор продуктов. Выбор огромен – это BIG STEAK SET, в который входят три вида стейков (Рибай, Томагавк, Филе Миньон) и печеный картофель, BIG FISH SET, состоящий из камбалы на гриле, филе дорады, корюшки, филе лосося терияки, а для любителей морепродуктов – BIG SEAFOOD SET и мн. др.

Просмотреть меню и выбрать понравившийся набор из одиннадцати представленных можно, перейдя по ссылке https://gluzdrest.com/.

Сделать заказ, забронировать столик заранее, воспользоваться удобной услугой "Доставка" можно в режиме онлайн, благодаря простой навигации сайта.

В Украине мода на дегустационные сеты набирает обороты. Направленность гастрономических сетов может быть самой разной:

сезонной, включающим сезонные продукты

по дням недели

посвященные одному основному продукту

исключающие право выбора

фестивальные

В каждом случае, дегустационный сет выходит за рамки стандартного меню. Размер порций подбирается таким образом, чтобы человек не остался голодным, но и не переедал, уходя с ощущением тяжести в желудке. Каждый набор, представленный шефом, отлично сочетается с вином, которое можно выбрать из винной карты.

К тому же, гости во время сета могут испробовать понемногу несколько блюд и сразу оценить кухню ресторана в целом.

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