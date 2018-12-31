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Гарячі пожежні привітали світ з Новим роком

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Австралійські рятувальники - фото 1
Австралійські рятувальники / facebbok

Австралійські рятувальники позують з оголеними рельєфними торсами і червоними трояндами.

Австралійські красені-пожежні опублікували вітальну листівку, на якій позують з оголеними торсами. Відповідне фото в понеділок, 31 грудня, з'явилося на сторінці австралійського календаря в Facebook. На фото напівголі красені позують з трояндами.\

До теми: Австралійські пожежні створюють дух Різдва: гарячі фото

Календар з м'язистими рятувальниками в Австралії випускають з 1993 року, а отримані від продажу гроші витрачають на благодійність і завжди звітують про витрачання.

В цьому році австралійські пожежники випустили відразу п'ять календарів – в двох з них чоловіки позують самостійно, і по одному – з котами, собаками та іншими тваринами. Також можна придбати набір листівок з рельєфними торсами австралійців.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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