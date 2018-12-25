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Австралійські пожежні створюють дух Різдва: гарячі фото
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Пам'ятаєте добрих австралійських пожежних, які щороку випускають благодійний календар? Хлопці активно просувають ідею допомоги братам нашим меншим, тому вони влаштували різдвяний фотосет.
Нагадаємо, що кампанія називається Australian Firefighters Calendar. Вони підтримують і матеріально допомагають кільком благодійним організаціям та притулкам для тварин. Саме тому у календаря кілька редакцій: "Гарячі хлопці. Частина 1", "Гарячі хлопці. Частина 2", "Тварини", "Собаки", а до 2019 року ще й "Кішки".
Більше гарячих фото: Австралійські пожежні зі звірятами знялися для календаря на 2019 рік
Читайте також: Українські пожежні зняли веселий новорічний кліп
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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