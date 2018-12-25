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Новий рік 2019 Різдво

Австралійські пожежні створюють дух Різдва: гарячі фото

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Австралійські пожежні - фото 1
Австралійські пожежні / Instagram

Пам'ятаєте добрих австралійських пожежних, які щороку випускають благодійний календар? Хлопці активно просувають ідею допомоги братам нашим меншим, тому вони влаштували різдвяний фотосет.

Нагадаємо, що кампанія називається Australian Firefighters Calendar. Вони підтримують і матеріально допомагають кільком благодійним організаціям та притулкам для тварин. Саме тому у календаря кілька редакцій: "Гарячі хлопці. Частина 1", "Гарячі хлопці. Частина 2", "Тварини", "Собаки", а до 2019 року ще й "Кішки".

Більше гарячих фото: Австралійські пожежні зі звірятами знялися для календаря на 2019 рік

Читайте також: Українські пожежні зняли веселий новорічний кліп

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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