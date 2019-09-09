Дівчина, яку називали Міс Свиня, стала моделлю: пікантні фото

Plus-size модель Мег Голдбергер не дозволяє своїм хейтерам псувати собі настрій. Вона без вагань показує свої пишні форми на конкурсах краси і укладає договори з модельними агентствами.

У дитинстві Мег доводилося ховати тіло за мішкуватим одягом, адже її однокласники з властивою для дітей жорстокістю називали її Міс Свиня. Але її не зламали образи, і зараз, знайшовши впевненість у своєму тілі, 21-річна модель втерла носа своїм кривдникам.

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Мег роками намагалася сховати своє тіло під одягом, але у 2015 році дівчина ризикнула записатися на триденні курси по впевненості в собі. Там вона здружилася з інструктором, учасницею конкурсів краси.

Я завжди була "великою" дівчинкою в будь-якій компанії, тому часто відчувала себе не у своїй тарілці. Але все змінилося, коли я почала брати участь в конкурсах краси. Мені навіть пощастило зайняти 4-е місце на національному рівні, – розповіла модель.

Коли судді оцінили красу Мег, тоді і вона сама поступово почала приймати своє тіло і набувати впевненості в собі. Зараз вона працює з багатьма інтернет-магазинами, наприклад ASOS. Дівчина сподівається, що її робота покаже іншим дівчатам і жінкам, що їхні форми прекрасні, якими б вони не були.

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