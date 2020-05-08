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Гаряча ванна ввечері сприяє міцному сну: важливі час і температура
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Якщо вам важко заснути вночі, то ми підготували один простий секретик, який посприяє повноцінному відпочинку. Науковці провели дослідження та дійшли висновку, що допоможе у цьому гаряча ванна. Головне – знати оптимальний час і температуру.
Учені з кафедри біомедичної інженерії в Техаському університеті в Остіні провели дослідження, яке показало, що прийом гарячої ванни перед сном може допомогти краще спати, якщо ви використовуєте правильну температуру води і приймаєте ванну в правильний час.
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Науковці проаналізували попередні дослідження, які зв'язали три фактори: купання, температуру води та якість сну. Вивчивши 5322 дослідження, учені виявили, що купання у воді при температурі від 40 до 43 градусів Цельсія допомогло учасникам отримати якісний сон.
В ідеалі, потрібно прийняти ванну за 90 хвилин до сну. Купання протягом цього часу і при такій температурі може допомогти вам заснути щонайменше на 10 хвилин швидше, ніж ви це робите зазвичай.
Як працює гаряча ванна?
Прийом гарячої ванни перед сном заснований на падінні температури тіла, яке сигналізує шишкоподібній залозі, що необхідно починати виробництво мелатоніну. Зазвичай це відбувається з 22 до 23 години. Але час може змінитися, якщо ви "рання пташка", сова або страждаєте від безсоння.
Вважається, що купання у гарячій ванні працює, тому що після того, як ви підвищите температуру свого тіла до 38 C, вона повинна впасти, подібно до природного зниження.
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