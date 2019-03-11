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Гаряча супермодель підкорила карнавал прозорим топом

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На карнавалі модель з'явилася в компанії актриси і моделі Бруно Маркезіні - фото 1
На карнавалі модель з'явилася в компанії актриси і моделі Бруно Маркезіні / Abril.com

Модель Victoria's Secret Ізабель Гулар взяла участь у карнавалі в Бразилії, надівши тільки топ з ланцюжків з каменями і короткі шорти.

Ангел Victoria's Secret Ізабель Гулар з'явилася на бразильському карнавалі в "практично непомітному" бюстгальтері. Модель одягла "діамантовий" топ від John John Denim.

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Він створений з прозорих каменів, складених ланцюжками. На шиї топ зібраний в об'ємний чокер і закінчується лінією в декілька ланцюжків під грудьми. Груди зірка прикрила частково накладкою тілесного кольору. Доповнила образ Гулар чорними короткими шортами і білою розстебнутою блузою із закладеними рукавами.

На карнавалі модель з'явилася в компанії актриси і моделі Бруно Маркезіні. Дівчина також з'явилася в прозорому чорному топі, прикрашеному безліччю кристалів. Маркезіні зовсім не прикрила груди під прозорою кофтиною.

Гаряча супермодель підкорила карнавал прозорим топом - фото 313426

Гаряча супермодель підкорила карнавал прозорим топом - фото 313427

Гаряча супермодель підкорила карнавал прозорим топом - фото 313428

Гаряча супермодель підкорила карнавал прозорим топом - фото 313429

Гаряча супермодель підкорила карнавал прозорим топом - фото 313430

Гаряча супермодель підкорила карнавал прозорим топом - фото 313431

Гаряча супермодель підкорила карнавал прозорим топом - фото 313432

Гаряча супермодель підкорила карнавал прозорим топом - фото 313433

Гаряча супермодель підкорила карнавал прозорим топом - фото 313434

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Джерело: dailymail
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