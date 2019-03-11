Гаряча супермодель підкорила карнавал прозорим топом

На карнавалі модель з'явилася в компанії актриси і моделі Бруно Маркезіні / Abril.com

Модель Victoria's Secret Ізабель Гулар взяла участь у карнавалі в Бразилії, надівши тільки топ з ланцюжків з каменями і короткі шорти.

Ангел Victoria's Secret Ізабель Гулар з'явилася на бразильському карнавалі в "практично непомітному" бюстгальтері. Модель одягла "діамантовий" топ від John John Denim.

І ще: Заради цієї сексуальної моделі чоловік пограбував футбольний клуб (18+)

Він створений з прозорих каменів, складених ланцюжками. На шиї топ зібраний в об'ємний чокер і закінчується лінією в декілька ланцюжків під грудьми. Груди зірка прикрила частково накладкою тілесного кольору. Доповнила образ Гулар чорними короткими шортами і білою розстебнутою блузою із закладеними рукавами.

На карнавалі модель з'явилася в компанії актриси і моделі Бруно Маркезіні. Дівчина також з'явилася в прозорому чорному топі, прикрашеному безліччю кристалів. Маркезіні зовсім не прикрила груди під прозорою кофтиною.

Читайте також: Дівчина тижня: сексуальна головна героїня українського серіалу Катерина Ковальчук (18+)