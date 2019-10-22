Гаряча Соня Кей балує фанатів пікантними знімками

Племінниця відомої естрадної співачки Софії Ротару, співачка і дизайнер Софія Хлябич, більш відома під псевдонімом Соня Кей, потішила своїх шанувальників доволі відвертими фото.

Так, на фото дівчина позувала в білому топі і білизні, тим самим демонструючи свою струнку фігуру.

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Знімок зірка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Слід зазначити, що в коментарях до цього посту фанати засипали співачку компліментами. Також варто поглянути і на інші пікантні знімки Софії Хлябич, якими співачка дивувала фанатів в мережі останнім часом. У дівчини прекрасні ноги і вона користується будь-яким зручним випадком, щоб ними похвалитися.

До слова, Софію назвали на честь своєї легендарної тітки Софії Ротару. Вибір свого псевдоніму вона пояснює так: її ім'я Софія Хлябич записується англійською мовою як Sophia Khlabych. Соня – ласкава форма її імені Софія. Відповідно англійською мовою буде записуватися як Sonya Khlabych. Скорочення її імені і прізвища українською мовою записується як Соня К., а англійською як Sonya K.

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