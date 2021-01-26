Гаряча словацька фітнес-модель розбурхала мережу знімком топлес (18+)

Зваблива словацька фітнес-модель й колишня велосипедистка Люсія Яворчекова поділилася в Instagram відвертим знімком. Красуня продовжує насолоджуватися красою мексиканського узбережжя, звідки регулярно публікує пікантні фото.

На гарячому знімку 30-річна спортсменка позувала топлес у плавках з леопардовим принтом на одному з пляжів Мексики. Оголені груди вона прикрила руками. "Занадто жарко, щоб впоратися?" – прокоментувала провокаційний кадр Люсія Яворчекова.

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Нагадаємо, дівчина займалася велоспортом, але швидко зрозуміла, що її справжнє покликання – модельний бізнес. За короткий час вона набула популярності в Instagram завдяки відвертим знімкам. За красунею стежить майже 2-мільйонна армія шанувальників.

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