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Гаряча Санта Дімопулос показала сексуальний кадр на останньому місяці вагітності

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Санта Дімопулос - фото 1
Санта Дімопулос / instagram

Сексуальна українська співачка і колишня учасниця групи ВІА Гра Санта Дімопулос знялася в спокусливому купальнику на останньому місяці вагітності. Пікантним знімком зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Так, на новому відвертому фото Дімопулос позує, спершись на скло панорамного вікна і закинувши руки за голову. Красуня приміряла для зйомки синій купальник з білим горох і білу подовжену сорочку. Образ красуня доповнила помітним макіяжем очей, кількома прикрасами на зап'ясті і розпущеним волоссям.

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Примітно, що Санта не перестає радувати своїх шанувальників відвертими кадрами, будучи навіть на 38 тижні вагітності. Крім цього, у коментарі до знімка зірка поділилася підбіркою серіалів, які вона подивилася під час вагітності. Красуня залишила короткий опис і оцінку.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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