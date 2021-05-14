Гаряча ринг-герл UFC підкорила фанатів знімком топлес

Знаменита ринг-герл UFC Брітні Палмер порадувала свою велику армію шанувальників відвертим знімком. Вона опублікувала його на своїй сторінці в інстаграмі.

Американка опублікувала в соціальній мережі кадр, на якому вона постала оголеною по пояс, тримаючи в руці бюстгальтер, який прикривав груди.

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"Освоєння мистецтва роздягання", – прокоментувала фото Брітні. "Така гаряча", "Відпусти вже його", "Сподіваюся, залишишся ще надовго в UFC", "Чудова", "Класний кадр", "Найкраща", – відреагували на пост фанати.

Дівчина і раніше не соромилася демонструвати публіці свої шикарні форми. Нагадаємо, що Палмер визнали найкращою ринг-герл в змішаних єдиноборствах (MMA) в 2020 році. Також вона завойовувала цей титул в 2012 і 2013 роках. Брітні дебютувала в UFC в 2011-му і з того часу завоювала популярність не тільки в світі MMA, але і за його межами.

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