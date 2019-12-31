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Дружина ексдинамівця Морозюка оголила апетитні сідниці

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Ірина Морозюк - фото 1
Ірина Морозюк / instagram

Ірина Морозюк виклала в соціальні мережі нове фото. Шанувальники у захваті!

Дружина екс-півзахисника київського динамо Миколи Морозюка вкотре виклала гаряче фото на свою сторінку в Instagram.

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На світлині дівчина знялась в номері готелю в Дубаї, де вона зараз відпочиває, на тлі заходу сонця позаду великого колеса огляду. "Шикарний захід", – підписала Морозюк нову світлину. Проте, в коментарях не розділили захоплення Морозюк. "Та хто дивитиметься на той захід?", "Хтось звернув увагу на захід?", "Колесо красиве, але як же ж так, ти красивіша", – написали користувачі.

А інший ексдинамівець Артем Мілевський прокоментував світлину дуже коротко "Зірка!".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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