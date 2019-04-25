Гаряча модель показала фото в міні-бікіні

Модель Алессандра Амбросіо позує на знімках у дуже відвертому купальнику, демонструючи підтягнуту фігуру.

Бразильська супермодель Алессандра Амбросіо, яка ще донедавна була одним з "ангелів" Victoria's Secret, опублікувала знімки в міні-бікіні.

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Сміливий купальник ефектно підкреслив підтягнуту фігуру моделі. Алессандра Амбросіо опублікувала фотографії на своїй Instagram-сторінці, де вони зібрали десятки тисяч лайків. 38-річна манекенниця позує на фото на тлі яскравих морських пейзажів. Де саме модель відпочиває, вона не уточнила.

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