Гаряча Леся Нікітюк у бікіні зачарувала мережу

Ведуча Леся Нікітюк поділилася пікантним кадром в червоному бікіні, а фанати залишилися в захваті.

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк порадувала новими знімками в Instagram.

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Нещодавно знаменитість похвалилася довгоочікуваним відпочинком в сонячних Арабських Еміратах, відразу після сніжного Буковеля, вирушивши на канікули з найкращою подругою. Так, артистка виставила пікантний кадр з білосніжного пляжу, позуючи в червоному купальнику на тлі блакитної води і засвітивши шикарну фігуру.

"А в Хмельницькому погода розкішна. Всім гарного тижня", – пожартувала Нікітюк. Фоловери не пройшли повз і засипали Лесю компліментами.

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