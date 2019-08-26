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Гаряча крихітка: Міс Всесвіт 2012 показала звабливі форми (18+)

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Олівія Калпо роздяглась в Instagram - фото 1
Олівія Калпо роздяглась в Instagram

Популярна модель Олівія Калпо розбурхала мережу новими звабливими фото топлес. Ця дівчина знає, як привернути до себе увагу.

27-річна американська модель та переможниця конкурсу "Міс Всесвіт 2012" Олівія Калпо активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 4 мільйони підписників. І це зовсім не дивно, адже вона майже всім ділиться зі своїми фанатами. До того ж, дівчина не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру у мінімальній кількості одягу.

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Це підтвердила і недавня зйомка Олівії для бренду купальників. Щоправда, красуня позувала у бікіні топлес, прикриваючись лише руками. Здається, Калпо могла б ще раз взяти участь у конкурсі і перемогти!

Гаряча крихітка: Міс Всесвіт 2012 показала звабливі форми (18+) - фото 350235

Гаряча крихітка: Міс Всесвіт 2012 показала звабливі форми (18+) - фото 350236

Джерело фото: instagram.com/oliviaculpo

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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