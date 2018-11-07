Гаряча Хайді Клум опублікувала зухвале оголене фото

Супермодель Хайді Клум знову порадувала своїх підписників у Instagram пікантним знімком.

Популярна німецька супермодель Хайді Клум опублікувала на своїй сторінці в Instagram пікантний чорно-білий знімок, на якому вона позує повністю голою.

До слова: Хайді Клум показала серію гарячих архівних знімків

"Пишаюся тим, що я є частиною книги Рассела Джеймса "Angels by Russell James"", – підписала знімок Хайді.

Відомо, що Рассел Джеймс – знаменитий австралійський фотограф, який є також головним фотографом Victoria`s Secret. В об'єктиві Рассела часто з’являються моделі, актриси і інші знаменитості.

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