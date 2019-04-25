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Гаряча гравець у покер роздяглась посеред лісу (18+)
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Модель та професійний гравець у покер Сара Андервуд розхвилювала мережу новими оголеним фото. Дівчина зовсім не соромиться показувати свої апетитні форми фанатам. Тут спекотно!
35-річна американська акторка, фотомодель та професійний гравець у покер Сара Андервуд не залишає байдужими не лише суперників, а й своїх підписників в Instagram. В соцмережі за звабливою білявкою стежать понад 9 мільйонів осіб, і це не дивно, адже вона постійно мандрує та відверто демонструє свою фігуру.
І ще: Зваблива Ратажковскі похизувалась ідеальним тілом
Поєднання красивих пейзажів та естетики жіночого тіла – ось таємниця популярності Сари. А недавнє фото посеред лісу, на якому дівчина гола у покривалі, й зовсім викликало шквал коментарів та компліментів.
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