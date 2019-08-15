Гаряча гравець у покер показала фото у прозорій білизні (18+)

Відома модель Сара Андервуд похизувалась перед фанатами звабливою прозорою білизною, а також не менш сексуальними формами. Дівчина підкорює серця не лише чарівною усмішкою!

35-річна американська блогерка, фотомодель та професійний гравець у покер Сара Андервуд активно займається своєю сторінкою в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 9 мільйонів осіб. Там білявка ділиться кадрами з мандрів, зйомок та просто буднів. Звісно ж, не обходиться і без доволі пікантних фото, адже Сара зовсім не соромиться своїх форм.

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Це підтверджує і недавнє фото красуні на кухні у прозорій білизні. У коментарі вона відзначила, що у неї настрій сидіти вдома та читати книжки, щоправда, без штанів та зі смаколиками.

Джерело фото: instagram.com/saraunderwood

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