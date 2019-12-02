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Гаряча дружина футболіста Динамо показала ідеальні форми

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Аліна Буяльська - фото 1
Аліна Буяльська / tribuna

Дружина футболіста київського Динамо показала спекотне фото в мережі. Шанувальники у захваті!

Дружина півзахисника київського футбольного клубу Динамо Віталія Буяльського Аліна – активна користувачка соцмережі Instagram, де часто ділиться з фоловерами яскравими моментами з життя.

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Так, цього разу красуня показала спокусливий кадр, як вона сама сказала – архівний. Як видно, перед камерою Аліна Буяльська з'явилася в сексуальному спортивному луці.

На ній біле боді з рукавами і блискавкою на грудях, а на ногах – чорно-білі спортивні гетри. Дівчина стоїть біля вікна на білому фоні у відвертій позі, а її вбрання тільки підкреслює струнку фігуру і засмаглі ніжки. Волосся красуні розпущене, а на її обличчі легкий макіяж. У підписі до фото Буяльськая написала: "Знайшла ще одну стареньку невикладену фоточку".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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