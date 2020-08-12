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Гаряча Dj NANA влаштувала фотосесію в бікіні
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Популярна українська діджейка, модель, секс-символ і екссолістка групи NikitA Анастасія Кумейко, більш відома, як Dj NANA, обожнює радувати шанувальників в Instagram гарячими кадрами.
Dj NANA поділилася гарячим кадром, який нікого не залишить байдужим.
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Зірка активно займається спортом і тому може похвалитися розкішним тілом.
Нещодавно знаменитість виставила пікантне відео, вирушивши в довгоочікувану відпустку в Фетхіє, Туреччина, насолоджуючись морем з блакитною водою і неймовірної краси природою. Так, артистка позувала на яхті в мінібікіні з квітковим принтом, грайливо занурюючись у воду і піднімаючись по трапу, засвітивши ідеальну фігуру і мотивуючи тисячі українок.
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