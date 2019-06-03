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Гаряча DJ NANA кардинально змінила імідж

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DJ NANA в образі Мерилін Монро - фото 1
DJ NANA в образі Мерилін Монро / m1.tv

Екс-учасниця гурту NIKITA Анастасія Кумейко приміряла образ Мерилін Монро. У своєму Instagram дівчина опублікувала кадри з чорно-білої фотосесії в дуже відвертому вбранні.

У суботу, 1 червня, секс-символу Голлівуду Мерилін Монро виповнилося б 93 роки. Білява актриса донині вважається однією з найкрасивіших і найзвабливіших знаменитостей, стилю якої наслідують мільйони дівчат по всьому світу. Фанаткою Монро виявилася і DJ NANA.

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У соціальній мережі дівчина композитора Руслана Квінти поділилася серією фото, на яких позує в образі відомої блондинки, примірявши білу перуку і прозору білизну.

"Кілька років тому я вирішила за один день поміняти колір волосся. Що це було за бажання, досі не знаю. Перефарбувалася, зробила фотосесію на плівку, отримала масу задоволення і вже через півроку я вирішила, що це не моє", – розповіла Анастасія шанувальникам.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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