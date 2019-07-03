Гаряча дівчина: Леся Нікітюк в бікіні роздражнила мережу пікантними знімками з Італії

Леся Нікітюк продовжує весело відпочивати у Флоренції в очікуванні урочистості – весілля своєї колеги по шоу "Орел і Решка", подруги Регіни Тодоренко і Влада Топалова. Але красуня не гає часу і радує своїх шанувальників відвертими кадрами.

Так, Леся Нікітюк не втрималася і влаштувала гарячу фотосесію у відвертому леопардовому купальнику, показавши апетитні форми.

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Спокуслива телеведуча позує, стоячи в басейні. На ній – рожевий бікіні з анімалістичним принтом, який дозволяє гідно оцінити плавні вигини і звабливі форми теледіви. Літній образ доповнюють сонячні окуляри в трендовій оправі. На одному зі знімків Леся тримає в руках коктейль, кокетливо посміхаючись і позуючи на камеру.

Фотосет викликав справжній фурор і ажіотаж в коментарях. Користувачі мережі не змогли втриматися від шквалу компліментів, а тим більше вибрати найпікантніше фото.

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