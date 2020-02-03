Гаряча Демі Роуз показала апетитні форми (18+)

Популярна модель Демі Роуз потішила прихильників пікантними знімками у крихітному бікіні та без нього, показавши, що їй не потрібен фотошоп. Тут справді спекотно!

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз є доволі нетиповою моделлю, адже вона її зріст всього 157 см, однак це компенсує розкішний бюст та тонка талія. Тому не дивно, що за англійською версією Кім Кардашян стежать понад 12 мільйонів підписників в соцмережі Instagram.

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Нещодавно красуня вирішила поділитись порцією нових знімків майже без одягу, на яких можна роздивитись її форми з ефектних ракурсів. Разом світлини зібрали понад мільйон лайків та більш як 10 тисяч коментарів з компліментами. Тепер Демі точно не звинуватять у любові до фоторедакторів, адже її фігура реальна.

Джерело фото: instagram.com/demirose

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