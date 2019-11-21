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Гаряча Даша Астаф'єва стала діджеєм і завела публіку
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Співачка Даша Астаф'єва вбила наповал новими фото у соцмережі! Шанувальники у захваті від красуні.
Відома українська співачка і модель Даша Астаф'єва, яка у свій час прославилася ню-фотосесіями для журналу Playboy, продовжує епатувати публіку яскравими фото, які часто публікує у своєму Instagram.
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Цього разу красуня показала у соцмережі яскраві кадри з вечірки, на яких позує за діджейським пультом в клубі. Як видно, на вечірку Даша прийшла в спокусливому вбранні – на ній дуже коротка сіра сукня з пікантним декольте, яка підкреслила ідеальну фігуру зірки і її пишні груди.
Волосся красуні гладко зачесане назад, а на обличчі вечірній макіяж. У підписі до фото Даша зазначила сторінку фотографа, який зробив знімок. А шанувальники почали обговорювати нову публікацію красуні, засипаючи її компліментами в коментарях.
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