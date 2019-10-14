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Даша Астаф'єва потішила шанувальників гарячим фото
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Сорочка Даші Астаф'євої зрадницьки сповзла з плечей і змусила Instagram помріяти. Шанувальники у захваті!
Популярна українська співачка, актриса і секс-символ Даша Астаф'єва обожнює привертати до себе увагу публіки, що успішно робить у соцмережі Instagram. Красуня часто бере участь в пікантних фотосесіях, результатами яких з радістю ділиться в соцмережі, і цей раз не став винятком.
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Даша опублікувала в мережі гарячий кадр, на якому позує в бежевому боді, поверх якого накинула білу сорочку. Співачка сидить за столом трохи боком до камери, але повернула голову і дивиться в об'єктив. Волосся зірки розпущене в красивій укладці, а на її обличчі легкий природний макіяж. Шанувальники в захваті від милого фото Астаф'євої, її засипають компліментами в коментарях до фото.
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