Даша Астаф'єва потішила шанувальників гарячим фото

Сорочка Даші Астаф'євої зрадницьки сповзла з плечей і змусила Instagram помріяти. Шанувальники у захваті!

Популярна українська співачка, актриса і секс-символ Даша Астаф'єва обожнює привертати до себе увагу публіки, що успішно робить у соцмережі Instagram. Красуня часто бере участь в пікантних фотосесіях, результатами яких з радістю ділиться в соцмережі, і цей раз не став винятком.

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Даша опублікувала в мережі гарячий кадр, на якому позує в бежевому боді, поверх якого накинула білу сорочку. Співачка сидить за столом трохи боком до камери, але повернула голову і дивиться в об'єктив. Волосся зірки розпущене в красивій укладці, а на її обличчі легкий природний макіяж. Шанувальники в захваті від милого фото Астаф'євої, її засипають компліментами в коментарях до фото.

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