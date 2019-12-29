Гаряча австралійка зняла відео у крихітному костюмі

Популярна фітнес-тренерка Теммі Хебмроу продовжує дивувати фанатів своєю розкішною фігурою. Білявка вкотре спростувала підозри про використання фотошопу, похизувавшись формами у крихітному спортивному костюмі.

25-річна фітоняшка та блогерка Теммі Хемброу вже тривалий час підкорює Instagram своїм гарячим та мотиваційним профілем, за яким стежать понад 10 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами жінка ще й мотивує інших працювати над собою, а також виховує двох маленьких дітей.

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Нещодавно дівчина вирішила показати результати своїх тренувань у коротенькому спортивному костюмі, який лише підкреслив апетитні форми Теммі. За короткий час відео зібрало понад 1,5 млн переглядів, і це не дивно, адже білявка зовсім не соромиться своєї фігури.

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