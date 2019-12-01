Гаряча Алессандра Амброзіо похизувалась розкішною фігурою

Відома супермодель Алессандра Амброзіо попрощалась з ангельськими крилами Victoria's Secret, але не з купальника. Зірка показала, що може з легкістю скласти конкуренцію юним манекенницям.

38-річна бразильська супермодель Алессандра Амброзіо активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 10 мільйонів підписників. І це не дивно, адже однак з найпопулярніших ангелів Victoria's Secret, яка зараз залишили компанію, ділиться з фанатами майже всім, що трапляється в її житті. До того ж, її сторінка наповнена сонячними кадрами у купальниках, адже зараз вона має свій власний бренд, який радо рекламує на собі.

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А недавні фото Алессандри це лише підтверджують. Хто сказав, що у 38 не можна виглядати так розкішно?

Джерело всіх фото: instagram.com/alessandraambrosio

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