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Гаррі Стайлс показав новий емоційний кліп Falling, і це хіт (відео)

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Прем'єра кліпу Harry Styles - Falling - фото 1
Прем'єра кліпу Harry Styles - Falling

Популярний співак Гаррі Стайлс випустив новий ефектний кліп на пісню Falling про нещасливе кохання, у якому він тоне. За короткий час ролик підкорив Youtube, і продовжує стрімко набирати перегляди. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Колишній учасник гурту One Direction Гаррі Стайлз вже кілька років займається сольною кар'єрою та випускає душевні хіти. Нещодавно 26-річний британець презентував свіжу відеороботу на трек Falling, який швидко підіймається в тренди Youtube. Зараз відео переглянули вже понад 4 мільйони разів, і ця цифра збільшується.

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У кліпі можна побачити Гаррі, який грає на піаніно та співає про нещасливе кохання та розлуку. Символічно увесь цей час кімнату зі співаком заливає водою.

Harry Styles Falling, дивитись кліп онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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