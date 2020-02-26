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Булінг в школі та мрії про космос: Coldplay показали кліп Champion of the World
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Популярний гурт Coldplay потішив фанатів новим кліпом на пісню Champion of the World, який надихає. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!
Британці Coldplay випустили свіжу відеороботу "Champion of the World", яка входить до їхнього останнього повного альбому "Everyday Life".
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Прихильники оцінили невеличкий фільм від французького режисера Кло Бейлі, адже кліп став історією про хлопчика, над яким знущаються у школі, а вдома чекають сварки батьків. Але він все одно не засмучується та мріє про космос. Головну роль виконав лідер гурту Кріс Мартін, який знову повернувся у дитинство.
Coldplay – Champion of the World, дивіться кліп онлайн:
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