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Чоловік випадково відіслав батькам "голе" фото

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Чоловік випадково відіслав батькам "голе" фото - фото 1

Чоловік випадково розіслав свої пікантні знімки друзям і рідним. Британець вирішив похизуватися новим будинком і знімав його оголеним, але щось пішло не так.

Після того, як 40-річний британець Кріс Кей переїхав в новий будинок на іспанському острові Тенеріфе, він вирішив похвалитися своєю ділянкою. Чоловік зробив кілька фото і відіслав їх своїм батькам і друзям.

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Виявилося, що на своїй ділянці британець відпочивав голяка і саме в цей час вирішив зробити знімки. Кей не звернув увагу на своє "голе" відображення в скляних дверях. Отримавши пікантний знімок, мати чоловіка написала, що "якщо саме так ходять по Тенеріфе, то вони з батьком взяли в дорогу занадто багато речей".

Чоловік випадково відіслав батькам 'голе' фото - фото 380262

Чоловік зазначив, що роздягнувся, щоб отримати рівну засмагу. Також виявилося, що оголену фігуру помітила тільки мати чоловіка, а друзям він розповів про курйоз сам.

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Джерело: thesun
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